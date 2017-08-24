Скончался балетмейстер Владимир Василев

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Хореограф, главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета Владимир Василев скончался на 87-м году жизни, похоронят артиста на Зеленковском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Ушел из жизни выдающийся хореограф, главный балетмейстер нашего театра, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Владимир Юдич Василев", — сказали в пресс-службе.

Прощание с Владимиром Василевым состоится в субботу в 11.00 в атриуме Государственного академического Большого театра. Похороны пройдут на Зеленковском кладбище в Московской области, уточнили в театре.