Александр Калягин стал лауреатом премии имени Гоголя в Италии

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Народный артист России Александр Калягин объявлен лауреатом "Премии имени Н.В. Гоголя в Италии" в рамках государственной программы русских сезонов в Италии, сообщил в четверг на сборе труппы директор театра Et Cetera Леонид Ошарин.

"Премия Калягину вручается за выдающийся вклад в развитие мирового театрального искусства и искусства кино", — сказал Ошарин.

Церемония награждения лауреатов пройдет на Вилле Медичи в Риме. Премия Гоголя учреждена в 2009 году в Италии к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя. Премия задумана и осуществляется как широкий гуманитарный проект. Важной для Премии является номинация "За выдающийся вклад в развитие российско-итальянского культурного диалога".

Ранее премию имени Гоголя в Италии получали Андрей Битов, Богдан Ступка, Ирина Антонова, Юрий Любимов, Питер Брук, Тонино Гуэрра.