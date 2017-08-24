Перекресток в центре Петербурга перекроют на ночь для съемок фильма о Цое

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Автомобильное движение ограничат 26 августа в Петербурге на пересечении 8-й Советской, Новгородской и Старорусской улиц из-за съемок фильма "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова, сообщили в Смольном.

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным он себя не считает.

Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя. Защита заявляла, что во внезапном задержании не было необходимости: Серебренников, по словам адвоката, добровольно явился бы по повестке в СК РФ.

"26 августа с 01.00 до 08.00 в связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью "Хайпфильм" съёмок художественного фильма "Лето" движение транспортных средств на пересечении 8-й Советской улицы, Новгородской улицы и Старорусской улицы будет прекращено", — сказано в сообщении.

Ранее художник и режиссер Андрей Савельев рассказал, что съемки фильма продолжаются: они должны были завершиться 31 августа по графику. Съемочная группа приняла решение продолжать работу, поскольку Серебренников прописал все сцены, подобрал локации. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы. Над проектом работает кинокомпания Hype Film и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн. Прокат намечен на 2018 год.