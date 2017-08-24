Скандал с "Матильдой" не повлияет на планы Учителя получать господдержку

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Кинорежиссер Алексей Учитель заявил, что скандал вокруг его фильма "Матильда" не повлияет на его планы снимать кино с государственной поддержкой.

Ранее стало известно, что Фонд кино поддержит 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, в числе которых фильм Алексея Учителя "Цой".

"Для получения денег нужно пройти массу экспертов, советы, в том числе попечительский, это не то что – раз и нам дали деньги. Надо пройти еще всю процедуру. Никаких проблем с этим нет, в том числе и отчетностью, так как существует законное право (на государственное финансирование – ред.). Не вижу в этом ничего такого, если понадобится господдержка, я попрошу", — сказал Учитель журналистам.

Фильм Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".