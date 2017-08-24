Урин сожалеет, что Серебренников лишен возможности работать

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил РИА Новости, что сожалеет о решении суда, отправившего Кирилла Серебренникова под домашний арест, поскольку это не позволит режиссеру продолжать работу над фильмом и спектаклями.

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. На Серебренникове будет электронный браслет для контроля его передвижений. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

"Я уже неоднократно высказывал свою позицию. Об этом говорит и мое обращение в Басманный суд. Я сожалею, что Серебренников находится под домашним арестом во время ведения следствия, так как не может продолжать работу над фильмом и над спектаклями, которые находятся в работе и на сегодняшний день не завершены", — сказал Урин.

Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества музыканта Виктора Цоя. Защита заявляла, что во внезапном задержании не было необходимости: Серебренников, по словам адвоката, добровольно явился бы по повестке в СК РФ.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Урин также ранее заявил радиостанции "Коммерсант FM", что будет ходатайствовать о возможности встречи с Серебренниковым, чтобы обсудить вопрос выпуска спектакля "Нуреев".

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил, что премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля нынешнего года на май 2018 года.