Пермские музыканты представят премьерные концерты в шести странах Европы

Выступление оркестра и хора MusicAeterna в Зальцбурге. Архивное фото

Выступление оркестра и хора MusicAeterna в Зальцбурге. Архивное фото

УФА, 24 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Творческий коллектив пермского театра оперы и балета musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса проведет около 20 концертов в шести европейских странах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы театра.

"Оркестр и хор musicAeterna во главе с Теодором Курентзисом отправились в большой европейский тур. В августе-сентябре музыканты дадут концерты в шести странах мира: в Германии, Швейцарии, Италии, Австрии, Франции и Польше", — рассказал собеседник агентства.

По его словам европейские зрители увидят два произведения Вольфганга Амадея Моцарта: "Реквием" и оперу "Милосердие Тита", премьеры которых состоялись в престижном европейском фестивале в Зальцбурге в июле.

"Впервые в истории фестиваля основную оперную программу открыли российские музыканты. Теодор Курентзис, оркестр и хор musicAeterna и американский режиссер Питер Селларс представили публике оперу Моцарта "Милосердие Тита". Также музыканты дали три концерта, где исполнили "Реквием" Моцарта, произведения Альфреда Шнитке, Альбана Берга и Густава Малера", — рассказал представитель пермского театра.

Он отметил, что выступление пермских музыкантов на фестивале вызвало огромный интерес у зарубежных и российских критиков.