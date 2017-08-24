Пермские музыканты представят премьерные концерты в шести странах Европы

УФА, 24 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Творческий коллектив пермского театра оперы и балета musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса проведет около 20 концертов в шести европейских странах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы театра.
По его словам европейские зрители увидят два произведения Вольфганга Амадея Моцарта: "Реквием" и оперу "Милосердие Тита", премьеры которых состоялись в престижном европейском фестивале в Зальцбурге в июле.
"Впервые в истории фестиваля основную оперную программу открыли российские музыканты. Теодор Курентзис, оркестр и хор musicAeterna и американский режиссер Питер Селларс представили публике оперу Моцарта "Милосердие Тита". Также музыканты дали три концерта, где исполнили "Реквием" Моцарта, произведения Альфреда Шнитке, Альбана Берга и Густава Малера", — рассказал представитель пермского театра.
Он отметил, что выступление пермских музыкантов на фестивале вызвало огромный интерес у зарубежных и российских критиков.