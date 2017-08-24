Последний фильм Глаголевой покажут на фестивале "Будем жить" в Москве

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Последнюю картину Веры Глаголевой "Глиняная яма" покажут на фестивале российского кино "Будем жить", который пройдет в Москве с 27 августа по 9 сентября, сообщил президент фестиваля Евгений Герасимов журналистам в четверг.

Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни. Ранее на прощании с актрисой и режиссером ее продюсер Наталья Иванова сообщила, что Глаголева успела снять на 80% свой последний фильм.

"Мы обязательно, мы уже договорились это сделать, презентуем картину Глаголевой, которая в ближайшее время должна быть закончена в Казахстане", — сказал Герасимов.

"Глиняная яма" снята по пьесе современного драматурга Ольги Погодиной-Кузьминой. Это социальная драма о матери и двух дочерях, живущих в провинциальном городе. Погодина-Кузьмина была соавтором сценария фильма Глаголевой "Две женщины" (2014).

По его словам, всего на фестивале покажут 83 картины в конкурсе и 45 вне конкурса, в том числе, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", "Жили-были", "Жги!", "Голова. Два уха". Фильмом закрытия станет "Карп отмороженный" Владимира Котта.

Также зрителям покажут картины, которые в этом году празднуют юбилей, в частности, "Служебный роман", "Три тополя на Плющихе", "Человек с бульвара Капуцинов".