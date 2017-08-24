Москвичам расскажут о законодательницах моды советского кино

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Лекцию, посвященную великим советским актрисам 1930-1940-х годов, прочтут 24 августа в Музее моды, сообщает mos.ru. На лекции в Музее моды можно будет узнать, почему москвички перестали массово носить бижутерию, какие нормы вводились для пошива одежды и как актрисы влияли на моду в СССР.

Слушателям расскажут, как Любовь Орлова, Валентина Серова и Марина Ладынина стали законодательницами моды и иконами стиля молодой страны.

Также гости узнают, как в Советском Союзе формировалась мода, какими нормами ГОСТа были ограничены производство и пошив одежды, почему на первый план вышла практичность, а использование бижутерии и праздничных платьев стало признаком враждебного классового сознания.