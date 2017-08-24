МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. 26 августа, в рамках акции "Ночь кино", в галерее-мастерской "Сколково" покажут советские фильмы. Показ "Кино про кино" продемонстрирует зрителям любимые всеми советские фильмы с общей темой "Кинематограф", сообщает сайт mos.ru.

В программе киномарафона: "Раба любви" (режиссер Никита Михалков, 1975 год), "Служили два товарища" (режиссер Евгений Карелов, 1968 год), "Начало" (режиссер Глеб Панфилов, 1970 год), "Человек с бульвара Капуцинов" (режиссер Алла Сурикова, 1987 год).