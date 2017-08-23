Экс-глава минкультуры считает интересным проект Серебренникова "Платформа"

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 23 авг — РИА Новости. Проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", которым руководил обвиненный в мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников, очень интересен, заявил журналистам бывший министр культуры, посол РФ в Ватикане Александр Авдеев, напомнив о презумпции невиновности.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным режиссер себя не считает.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на реализацию и финансирование которого в 2011–2014 годах министерство культуры России выделило более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

Авдеев, занимавший пост министра культуры России в 2008-2012 годах, отметил, что государственное финансирование программы "Платформа" осуществлялось по постановлению правительства, назвав программу "очень интересной".

При этом экс-министр подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно дождаться решения суда. "Пока суд не высказался, надо исходить из презумпции невиновности любого человека и гражданина, в том числе и Серебренникова", — сказал Авдеев.

"Но сам факт, что возникают такие подозрения, он говорит о том, что культура расходования государственных средств в обществе она очень низкая, и могут быть факты коррупции, распила, так называемого, бюджета. Но одно с другим связывать не надо", — добавил он.