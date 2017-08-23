На ВЭФ обсудят международные культурные проекты

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Частью культурной программы третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, станет гуманитарная сессия, посвященная продвижению международных культурных проектов, рассказал на пресс-конференции в среду замминистра культуры Александр Журавский.

По его словам, участие во встрече примут министр культуры Владимир Мединский, вице-премьер правительства Ольга Голодец, а так же известные деятели культуры.

"Министерство культуры готовит часть культурной программы форума, которая будет многообразной. Пятого сентября пройдет гуманитарная сессия ВЭФ, в которой примут участие министр культуры Владимир Мединский, вице-премьер правительства Ольга Голодец, директор Русского музея Владимир Гусев, ректор академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, директор Приморской сцены Мариинского театра Анна Касаткина. Эта сессия будет рассказывать о региональных международных практиках, связанных с продвижением крупных международных культурных проектов", — сказал Журавский.

По словам замминистра, в рамках сессии пройдут презентации Тихоокеанского музыкального фестиваля, а так же презентация проекта "Русские сезоны" в Японии.

"Эта дискуссия является продолжением проектов, которые презентует дирекция Санкт-Петербургского культурного форума, аналогичные проекты реализовывались в Сочи в июне этого года", — отметил замминистра.

Журавский рассказал, что 5 сентября во Владивостоке пройдет карнавальное шествие, в котором примут участие все артисты приехавшие на форум, так же состоится открытие выставки "Улицы Дальнего Востока", на форуме выступят камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, "Хор Турецкого", зрителей ожидает вечер индийского кино и концерт индийской групп Indian Ocean и другие мероприятия.