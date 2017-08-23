Урин рассказал, что хотел обсудить с Серебренниковым выпуск "Нуреева"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Вопрос о сроках выхода спектакля "Нуреев" должен был решиться после встречи генерального директора Большого театра Владимира Урина с режиссером Кириллом Серебренниковым в сентябре, сообщил РИА Новости Урин.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил, что премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля нынешнего года на май 2018 года.

"Мы договорились с Серебренниковым, что встретимся и поговорим о сроках выпуска спектакля "Нуреев" в сентябре, после моего возвращения из отпуска. Но то, что случилось, нарушило наши планы. Сегодня, как и все, буду ждать решения суда", — сказал Урин.

По его словам, он с самого начала подписал письмо в поддержку Серебренникова, его позиция и сейчас не изменилась.

"Я считаю, что такого рода дела, связанные с экономическими нарушениями, должны рассматриваться без задержания", — подчеркнул Урин.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение. Серебренников вину не признает. По словам адвоката, режиссер считает, что обвинение абсолютно абсурдно.

Как сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, Следственный комитет России просит суд отправить Серебренникова под домашний арест.