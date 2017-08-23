Собянин рассказал о планах восстановить парк бывшей дворянской усадьбы

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Новый парк "Сад будущего" откроется в районе Ростокино на северо-востоке Москвы в сентябре, в рамках его комплексного благоустройства будет воссоздана структура дворянской усадьбы XVIII века, располагавшейся на этом месте; всего же в 2017 году в столице будет создано 56 новых парков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в ходе осмотра работ по благоустройству парка в Ростокино.
Преображение территории у Яузы
"Последовательно несколько лет превращаем богом забытую запущенную территорию вокруг Яузы в одну из самых лучших, благоустроенных, красивых территорий, красивых мест Москвы. Уже около 70 гектаров сделали. В этом году сделаем еще порядка 80 гектаров. В следующем году, и вообще в целом, эта территория будет насчитывать около тысячи гектаров", — сказал Собянин.
По его словам, вокруг этой территории проживает около миллиона человек.
Сад будущего
Парк "Сад будущего" в Ростокино находится вблизи станции метро "Ботанический сад", его основная территория расположена на месте бывшей дворянской усадьбы Леоново, которая сгорела в начале ХХ века. Сегодня от усадебного комплекса сохранились пруд, церковь Ризоположения Пресвятой Богородицы, элементы дорожно-тропиночной сети, аллея старых лип и трехсотлетний дуб.
Частичное благоустройство парка было проведено в 2004 году, однако в последующие годы он не получал необходимого ухода. В 2016 году правительство Москвы приняло решение о комплексном благоустройстве "Сада будущего", которое началось в июле 2017 года.
Также будет воссоздан исторический партерный цветник, реконструирован ансамбль из парадной аллеи и уединенных площадок на месте бывшего парадного двора усадьбы. Также среди запланированных работ — устройство променада вокруг Леоновского пруда с прогулочными дорожками, мостиком и лестничными спусками к воде.
На территории парка москвичей будут ждать более 20 павильонов, пункты проката, кафе, детские площадки, три спортивные зоны с тренажерами, велодорожка протяженностью около двух километров и экотропа.