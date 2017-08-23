Гергиев и оркестр "Мариинки" отправляются в гастрольный тур по Европе

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра начинают большой тур по городам Европы, в рамках которого состоятся выступления на шести крупнейших музыкальных фестивалях.

Откроет тур выступление Георгиева с симфоническим оркестром "Мариинки" на знаменитом Эдинбургском фестивале. В этот вечер 23 августа на сцене Ашер-холла произведения композиторов ХХ века исполнят сразу два оркестра под управлением Гергиева. Симфонический оркестр Мариинского театра представит Симфонию №1 "Классическую" Сергея Прокофьева, а Королевский шотландский национальный оркестр — Вариации на тему Фрэнка Бриджа Бенджамина Бриттена. В финале оркестры объединяться, чтобы совместно исполнить Симфонию №4 Дмитрия Шостаковича.

Продолжаться выступления Гергиева и оркестра "Мариинки" в Швеции на Фестивале Балтийского моря. Концерты 25 и 26 августа при участии солистов оперной труппы Мариинского театра и хора Шведской королевской оперы будут посвящены Рихарду Вагнеру.

Произведения этого композитора в программе выступлений на Летнем фестивале в Любляне 29 и 30 августа. В концерте 31 августа, который завершит 65-й Летний фестиваль в Любляне, Гергиев и оркестр исполнят Симфонию №4 Бетховена, Симфонию №5 Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром №1 Прокофьева. Солист — Бехзод Абдураимов.

В первых числах сентября Гергиев и оркестр Мариинского театра представят два монографических марафона на Люцернском фестивале в Швейцарии. Первый вечер 1 сентября будет посвящен Модесту Мусоргскому, а второй — Сергею Прокофьеву. В программе все фортепианные концерты Прокофьева. Солисты — Даниил Трифонов, Абдураимов и Сергей Редькин.

Третьего сентября концерт симфонического оркестра "Мариинки" под управлением Гергиева состоится на крупнейшем в Великобритании фестивале BBC Proms. В программе на сцене лондонского Альберт-холла Симфония №5 Шостаковича, Кантата к 20-летию Октября Прокофьева и Концерт для фортепиано с оркестром №3 Чайковского. Солист — Денис Мацуев.

В заключении европейского гастрольного тура 8 сентября Гергиев и оркестр выступят на открытии Бетховенского фестиваля в немецком Бонне. В программе Симфония №4 Бетховена, вступление к первому действию оперы "Лоэнгрин" Вагнера и симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова.