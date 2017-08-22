МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Выставка современной скульптуры "Пять измерений", на которой представлены более 120 работ от полусотни художников, первые за тридцать лет открывается в Третьяковской галерее, передает корреспондент РИА Новости.

"Это выставка современной скульптуры. Порядка тридцати лет Третьяковская галерея не делала подобных проектов, и уже за эти годы возникла необходимость провести, я бы сказала, какой-то научный анализ, посмотреть тот срез современной скульптуры, который есть на сегодня", — сказала куратор выставки Ирина Седова.

По ее словам, в экспозицию вошли 124 работы 50 авторов, которые были выбраны во время жесткого отбора. Критериями отбора стало желание показать "ту степень эксперимента", которая присутствует в современной пластике на сегодняшний день. "Скульптура представлена как в традиционном, фигуративном виде из бронзы, дерева, камня, так и в той форме, которую сегодня называют "нескульптуры", когда скульптура агрессивно вторгается в наше пространство, теряет какие-то основные свои маркеры", — пояснила куратор.

На выставке представлены как звезды скульптуры, художники с мировыми именами, такие как Сергей Мильченко, Александр Рукавишников, Дмитрий Тугаринов, Виктор Корнеев, так и совсем начинающие скульпторы, которые представляют здесь свои первые работы и находятся в поиске художественного языка, уточнила Седова.

Большую часть работ, которые создавались специально для выставки, посетители увидят впервые. Экспозиция дает возможность заглянуть в творческую лабораторию художника и отражает разнообразие исканий современных скульпторов: фигуративные и абстрактные решения, любование натурой и холодную конструктивность предметного мира, игру цвета, формы, материала.