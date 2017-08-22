Фильм Кончаловского "Рай" вошел в лонг-лист Европейской киноакадемии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Рай" вошел в лонг-лист 30-ой премии Европейской киноакадемии, сообщили РИА Новости в продюсерском центре Кончаловского.

Во вторник Европейская киноакадемия опубликовала лонг-лист 30-ой премии, в который вошел 51 фильм из 31 страны. В числе отобранных картин — фильм Андрея Кончаловского "Рай", прошлогодний триумфатор Венецианского фестиваля.

Шорт-лист будет сформирован по результатам голосования более трех тысяч членов академии, которые выберут номинантов в пяти категориях: "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский сценарист", "Лучший европейский актер", "Лучшая европейская актриса".

Номинанты премии по традиции будут объявлены в ноябре на кинофестивале в Севилье, а победителей назовут 9 декабря в Берлине на 30-ой церемонии вручения премии Европейской киноакадемии.

Картина "Рай" рассказывает о людях, по воле судьбы встретившихся во время войны. В этой истории переплетаются три судьбы — русской эмигрантки Ольги, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборационаста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года.

Новость о включении "Рая" в лонг-лист премии Европейской киноакадемии застала Кончаловского в Италии, где он готовится к съемкам нового фильма о Микеланджело.