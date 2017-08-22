МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство РФ внесло поправки в законодательство, запрещающие установку кондиционеров и других средств техобеспечения на фасадах объектов культурного наследия, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Правительство приняло решение дополнить законопроект пунктом, касающимся установки технического оборудования на фасадах зданий.

"Не допускать установку внешних блоков кондиционеров, а также других средств технического обеспечения на фасадах объектов культурного наследия, включенных в реестр, в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны", — говорится в тексте поправки.

Пр этом в тексте документа уточняется, что в течение года необходимо демонтировать уже установленные внешние блоки кондиционеров и других средств технического обеспечения с фасадов тех зданий, которые являются объектами культурного наследия. Федеральный закон вступит в силу в течение 20 дней с момента публикации.