Твердовский предположил, чего не хватает российскому документальному кино

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Для оценки состояния дел в российском документальном кинематографе необходимо создать комиссию, которая заменит неэффективные гильдии и ассоциации, также нужна внятная программа развития документального кино, считает режиссер-документалист Иван Твердовский.

В воскресенье во время общения с участниками молодежного форума "Таврида" президенту РФ Владимиру Путину предложили предусмотреть льготы для кинотеатров за показ документального кино и выделять время для документального кино на телеканалах. Президент пообещал подумать над этим вопросом.

"Необходимо создать комиссию, которая заменит существующие гильдии и ассоциации, функциональность которых сегодня нулевая, чтобы эта комиссия оценила состояние дел в документально среде. Документальное кино — это очень сложно, надо создать программу его развития, продолжать финансировать фильмы, разобраться с тем, что происходит. У нас куча талантливой молодежи просто исчезает", — сказал РИА Новости Твердовский.

По мнению режиссера, в России "примерно 20 процентов замечательного документального кино, столько же нормального, а все остальное "авгиевы конюшни", которые надо разгребать".

Твердовский выразил мнение, что льготы для кинотеатров за показ документального кино проблему его проката не решат.

"Интерес к документальному кино огромный, но люди не будут платить деньги в кинотеатрах. Если это не многобюджетный видовой фильм, типа "Птицы", "Океаны", "Home" и т.д. Остальное документальное кино — это элитарный вид искусства, предназначенный для небольших залов, с возможностью обсудить фильм. Здесь, скорее всего, необходима поддержка клубных показов. Таким образом будет создана зрительская среда. И когда она будет создана, тогда можно говорить и о кинопрокате", — добавил Твердовский.

Иван Сергеевич Твердовский — российский режиссер-документалист, обладатель многочисленных российских и международных призов.