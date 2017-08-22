В Москве в доме Гоголя прозвучат произведения Пуччини и Рахманинова

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Москве в доме Гоголя 25 августа пройдет концерт вокально-инструментальной музыки "От барокко до современности", сообщает сайт mos.ru. Гости музея услышат произведения Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Ивана Шмарыгина. Музыку исполнят выпускники Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Свое мастерство продемонстрируют лауреаты международных конкурсов Диана Галстян (сопрано), Юлия Волкова (сопрано), Игорь Королев (кларнет) и Иван Шмарыгин (фортепиано).