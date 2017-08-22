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Культура

Путин поздравил Ирину Скобцеву с 90-летием, отметив ее верность искусству

11:0422.08.2017
(обновлено: 11:05 22.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Ирина Скобцева на церемонии открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля. Архивное фотоАктриса Ирина Скобцева на церемонии открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием актрису, народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву, отметив, что ее верность профессии и искусству помогли заслужить признание коллег и любовь зрителей, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Скобцева является заслуженной артисткой РСФСР, народной артисткой РСФСР, награждена Орденом дружбы. В фильмографии актрисы, в частности, роли в "Войне и мире" (1968), где она воплотила Элен Безухову, "Оводе", фильмах "Дорогие мои москвичи", "Мэри Поппинс, до свидания", "Тихий Дон". Скобцева была женой актера, кинорежиссера Сергея Бондарчука, она мать Федора Бондарчука.

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© РИА Новости
Ирина Скобцева в роли Дездемоны. Архивные кадры к юбилею актрисы

"Примите поздравления с юбилеем. В Вашей творческой биографии – десятки блестяще сыгранных ролей, большая педагогическая работа в знаменитом ВГИКе. Верность профессии, искусству помогли Вам заслужить признание коллег и учеников и конечно, любовь зрителей – преданных поклонников Вашего таланта", — говорится в телеграмме.

Путин пожелал актрисе доброго здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.

Свои поздравления с юбилеем выразил и премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметивший, что актриса обладает уникальным дарованием передавать тончайшие оттенки чувств и искусно перевоплощаться в героинь разных эпох.

© РИА Новости / Михаил ТрахманПерейти в фотобанкАктриса Ирина Скобцева
© РИА Новости / Михаил Трахман
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Актриса Ирина Скобцева

"Вас, одну из самых ярких, обаятельных, утончённых и элегантных актрис отечественного кинематографа, любят миллионы людей. Вы обладаете уникальным дарованием, умеете передавать тончайшие оттенки чувств, искусно перевоплощаться в героинь разных эпох, создавать исключительно выразительные и запоминающиеся образы. Блистательно сыграть и роковых красавиц, и простых русских женщин", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Российский премьер подчеркнул, что работы актрисы по праву являются шедеврами кинематографического искусства и восхищают зрителей во всём мире.

© РИА Новости / ЧигляковПерейти в фотобанкИрина Скобцева в роли Дездемоны. Архивные кадры к 85-летию актрисы
© РИА Новости / Чигляков
Перейти в фотобанк
Ирина Скобцева в роли Дездемоны. Архивные кадры к 85-летию актрисы
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