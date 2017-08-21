В Швеции открылся Балтийский фестиваль с участием российских исполнителей

СТОКГОЛЬМ, 21 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Балтийский фестиваль открылся в понедельник в Стокгольме с участием исполнителей из России, Эстонии, Финляндии и Швеции, сообщается на сайте одного из организаторов фестиваля – концертного зала имени Бервальда ("Бервальдхаллен") Радио Швеции.

Фестиваль проводится в столице Швеции ежегодно с 2003 года, его инициаторами выступили директор концертного зала "Бервальдхаллен" Микаель Тюден, российский дирижер Валерий Гергиев и его коллега из Финляндии Эса-Пекка Салонен. Музыка, по их словам, представляется хорошей платформой для начала любого диалога, который в конечном итоге может решить большие и сложные проблемы региона.

Программу фестиваля этого года открыли вечером в понедельник опера Игоря Стравинского "Царь Эдип" и Симфония псалмов, ставшие в 2009 году результатом совместной работы американского режиссера Питера Селларса и финского дирижера Эсы-Пекки Салонена.

В Стокгольме традиционно выступит и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В этом году исполнители из РФ исполнят фрагменты из музыкальной драмы Вагнера "Парсифаль" и "Золото Рейна".

Фестиваль продлится до 29 августа, и по сложившейся традиции в его программу войдут не только музыкальные выступления, но и семинары, дискуссии о демократии, экологии и сохранении среды Балтийского моря.