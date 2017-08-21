В Нижнем Новгороде отреставрируют три музея к 150-летнему юбилею Горького

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг – РИА Новости. Реставрация трех музеев, связанных с именем Максима Горького, началась в Нижнем Новгороде к 150-летию со дня рождения писателя, самые масштабные работы впервые за почти 100 лет будут проведены в Литературном музее, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"Реставрация трех "горьковских" музеев началась в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 150-летнему юбилею писателя. Работы стартовали в Литературном музее на улице Минина, музее-квартире Горького на улице Семашко, а также в "Домике Каширина", — говорится в сообщении.

По словам директора Государственного музея А.М. Горького в Нижнем Новгороде Ларисы Моториной, реставрационные работы в Литературном музее начались впервые за почти 100 лет. "Музей начали создавать в 1928 году, в 1934 году он переехал в "Дом Бурмистровой", где и расположен по сегодняшний день, — работы здесь никогда не проводились. В 2018 году нижегородцы и гости Нижнего Новгорода увидят обновленные интерьеры и новые экспозиции, новые выставки и новое содержание нашего музея", — сказала она.

По информации областного министерства культуры, проект реставрации Литературного музея согласован с региональным управлением государственной охраны объектов культурного наследия. В музее будет проводиться замена кровли и ремонт чердачных перекрытий, ремонт дымоходов, очистка и ремонт фасада, ремонт окон и дверей, отсечная гидроизоляция стен и вертикальная гидроизоляция подвала, замена водосточной системы. Региональные власти также уточнили, что будет отремонтирован фасад здания музея-квартиры Горького и благоустроена территория возле "Домика Каширина". Основные работы на объектах планируется завершить в этом году до наступления холодов.

"Мы направили из областного бюджета более 40 миллионов рублей на реконструкцию трех музеев: Литературного музея, музея-квартиры Горького и "Домика Каширина", часть средств также выделена из муниципального бюджета. Все они будут отреставрированы к юбилею писателя, который мы отметим в марте 2018 года", — отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) — один из самых известных в мире русских писателей, пять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, умер в подмосковных Горках в 1936 году. Его имя было увековечено еще при жизни — Нижний Новгород в 1932 году переименовали в Горький. Историческое название городу возвращено в 1990 году.