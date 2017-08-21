Мединский назвал "перепиаренной" американскую кинопремию "Оскар"

СВИЯЖСК (Республика Татарстан), 21 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал не придавать слишком большое значение выбору претендента от России на номинацию на кинопремию "Оскар", заявив, что "Оскар" "перепиарен".
Ранее о возможности выдвижения на "Оскар" говорили режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель, продюсер картины "Аритмия" Рубен Дишдишян и продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский.
"Этим занимается "оскаровский" комитет, это не решение министерства культуры. Кинематографисты сами решают, какой из фильмов достоин представления на номинацию", — уточнил министр.
Все картины, которые страны выдвинули на соискание премии "Оскар", попадают в лонг-лист. Из этого списка формируется шорт-лист фильмов, которые могут претендовать на номинацию, только после этого академия называет пять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".