Мединский назвал "перепиаренной" американскую кинопремию "Оскар"

СВИЯЖСК (Республика Татарстан), 21 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал не придавать слишком большое значение выбору претендента от России на номинацию на кинопремию "Оскар", заявив, что "Оскар" "перепиарен".

Ранее о возможности выдвижения на "Оскар" говорили режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель, продюсер картины "Аритмия" Рубен Дишдишян и продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский.

"Я бы не придавал этому (выдвижению на "Оскар") слишком большое значение. Вы знаете, "Оскар", как наиболее раскрученная премия англоязычного кино, довольно сильно, коряво выражусь, перепиарен. Все-таки это главным образом премия для фильмов, которые снимаются на английском языке. Но мировой кинематограф гораздо шире, имеет гораздо более интересную историю, аудиторию. Какой отправят, такой отправят", — заявил Мединский журналистам во время посещения острова-града Свияжск в Татарстане.

"Этим занимается "оскаровский" комитет, это не решение министерства культуры. Кинематографисты сами решают, какой из фильмов достоин представления на номинацию", — уточнил министр.

Все картины, которые страны выдвинули на соискание премии "Оскар", попадают в лонг-лист. Из этого списка формируется шорт-лист фильмов, которые могут претендовать на номинацию, только после этого академия называет пять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".