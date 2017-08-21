Литературно-экологический фестиваль пройдет в парке "Сокольники" 23 августа

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Литературно-экологический фестиваль "Летние дни" пройдет 23 августа в парке "Сокольники" в рамках празднования 125-летия со дня рождения писателя Константина Паустовского, сообщает mos.ru. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, показы фильмов и концерт.

В программе фестиваля мастер-классы и выставки, посвященные Году экологии, а также альманаху "Тарусские страницы" — символу оттепели в литературе.

Для детей подготовлена экскурсия по экспозиции "Сказка будет жить всегда", где они встретятся с героями рассказов Константина Паустовского, узнают, каким он был в детстве и когда решил, что станет писателем.

Кроме того, все желающие смогут посмотреть художественный фильм "Лермонтов" по сценарию Константина Паустовского, а юным зрителям покажут мультфильмы по его произведениям.

В завершение праздника гостей ждет лекция "Неизвестный Паустовский", посвященная творческой биографии писателя, и концерт, на котором музыканты струнного квартета "Доминант" исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига и Петра Чайковского.