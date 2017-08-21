Белый дом выразил соболезнования после смерти актера Джерри Льюиса

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Белый дом в воскресенье выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого американского актера Джерри Льюиса.

"Джерри Льюис заставлял нас смеяться более полувека, и его необыкновенная благотворительность коснулась миллионов жизней. Джерри жил американской мечтой, он любил свою страну, и его страна отвечала ему взаимностью. Наши мысли и молитвы сегодня с его семьей, когда мы вспоминаем жизнь одного величайших актеров и благотворителей. Спасибо, Джерри, нам будет не хватать тебя", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Джерри Льюис снялся в таких фильмах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Чокнутый профессор", "Аризонская мечта" и многих других.

Актер скончался в воскресенье в Лас-Вегасе на 92-м году жизни.