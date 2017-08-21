В Крыму триумфально завершился Koktebel Jazz Party 2017

КОКТЕБЕЛЬ, 20 августа, Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Грандиозным салютом в Коктебеле завершился юбилейный сезон джаза в Крыму. Международный фестиваль, собравший на берегу Черного моря джазовых исполнителей из Германии, США, Франции, Швеции, Швейцарии, Бразилии, Кореи, России и других стран, стал значимым событием для ценителей джаза в мире. Закрытие фестиваля посетил Президент РФ Владимир Путин. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил устроителей фестиваля, отметив, что за 15 лет его существования на нем выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

"Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — отметил Путин и спустился в зал послушать выступления музыкантов.

Закрывая фестиваль, его основатель, журналист Дмитрий Киселев сказал: "В эти дни прошел необычный 15-й джазовый фестиваль, абсолютно ярчайший. Здесь, в Коктебеле, мы утверждаем высокий музыкальный стандарт. И я рад, что у нас выступают как лауреаты "Грэмми", так и отечественные джазмены".

Прямую трансляцию закрытия в формате 360° вел крупнейший новостной сайт Рунета ria.ru.

Площадки фестиваля пользовались огромной популярностью международных и российских участников: их тепло встречали гости и жители крымского Коктебеля.

Хедлайнером заключительного дня фестиваля стал легендарный джазовый американский пианист, композитор и бэнд-лидер, Эдди Пальмиери.

"У меня десять "Грэмми", но получить приз зрительских симпатий на фестивале будет огромной честью. Крым нам очень понравился, мы придаем большое значение нашему выступлению. Мы влюбились в это место. Это будет важной наградой, и я уверен, что выиграю", — сказал Эдди Пальмиери.

Последний фестивальный день также собрал на Главной сцене знаменитых мастеров джаза: музыкантов из Бразилии, Швеции и России в составе виртуозного коллектива Brazil All Stars, коллектива Double Bass Project, объединившего исполнителей из Франции, США и России, и интернациональный ансамбль Якова Окуня с джазменами из США, Японии и России.

"С тех пор, как мы побывали здесь впервые, многое изменилось, уровень фестиваля очень сильно вырос. В целом улучшений много. Уверен, в дальнейшем уровень фестиваля будет только расти. Вообще мне очень нравится Россия. Я люблю играть здесь, люблю работать с русскими", — отметил бразильский перкуссионист Эдсон Да Силва (Brazil All Stars).

Заключительный день фестиваля был отмечен традиционным телемостом" Джаз со скоростью света", который соединил джазменов на коктебельской сцене с музыкантами из Еревана.

Ранее на Главную сцену фестиваля вышел один из ведущих коллективов Германии Club Des Belugas, играющий в стиле Ню-джаз. Группа, в звучании которой сочетаются джазовые элементы с фанком, соулом и электронной музыкой, полюбилась гостям и зрителям Коктебеля еще в 2014 году — тогда они впервые выступили на фестивале. Интернациональную команду джазменов Koktebel Jazz Party также дополнили коллектив Joe Lastie's New Orleans Sound (США), открывший субботний концерт, и другие.

Юбилейный сезон джаза в Коктебеле объединил не только известных джазменов мира, но и подарил юным музыкантам возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями. Среди них — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры Москвы, юные таланты Крыма.

Сюрпризом Koktebel Jazz Party 2017 стал специальный проект "Афалина джаз" — в Коктебельском Дельфинарии состоялось выступление джазменов Сергея Головни и Олега Старикова.

Любители джаза во всем мире могли следить за ходом фестиваля в уникальном формате панорамного видео 360°: трансляции концертов Главной сцены Koktebel Jazz Party были доступны на самом посещаемом ресурсе Рунета — RIA.ru. На протяжении всего фестиваля фотографии пользователей соцсетей, которые они снимали на площадках Koktebel Jazz Party, транслировались на экран Главной сцены — для участия в акции все желающие публиковали фото с обязательным хэштегом фестиваля #KJP2017.

Уровень исполнительской энергетики определяли с помощью приза зрительских симпатий, учреждённого специальным партнером фестиваля — компанией "Смоленские бриллианты". Победитель определялся замером уровня громкости оваций.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017. Официальный сайт фестиваля — http://koktebel-jazz.ru.