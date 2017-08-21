В Крыму триумфально завершился Koktebel Jazz Party 2017

03:2221.08.2017
(обновлено: 03:26 21.08.2017)
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КОКТЕБЕЛЬ, 20 августа, Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Грандиозным салютом в Коктебеле завершился юбилейный сезон джаза в Крыму. Международный фестиваль, собравший на берегу Черного моря джазовых исполнителей из Германии, США, Франции, Швеции, Швейцарии, Бразилии, Кореи, России и других стран, стал значимым событием для ценителей джаза в мире. Закрытие фестиваля посетил Президент РФ Владимир Путин. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил устроителей фестиваля, отметив, что за 15 лет его существования на нем выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
"Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — отметил Путин и спустился в зал послушать выступления музыкантов.
Закрывая фестиваль, его основатель, журналист Дмитрий Киселев сказал: "В эти дни прошел необычный 15-й джазовый фестиваль, абсолютно ярчайший. Здесь, в Коктебеле, мы утверждаем высокий музыкальный стандарт. И я рад, что у нас выступают как лауреаты "Грэмми", так и отечественные джазмены".
Прямую трансляцию закрытия в формате 360° вел крупнейший новостной сайт Рунета ria.ru.
Площадки фестиваля пользовались огромной популярностью международных и российских участников: их тепло встречали гости и жители крымского Коктебеля.
Хедлайнером заключительного дня фестиваля стал легендарный джазовый американский пианист, композитор и бэнд-лидер, Эдди Пальмиери.
"У меня десять "Грэмми", но получить приз зрительских симпатий на фестивале будет огромной честью. Крым нам очень понравился, мы придаем большое значение нашему выступлению. Мы влюбились в это место. Это будет важной наградой, и я уверен, что выиграю", — сказал Эдди Пальмиери.
Последний фестивальный день также собрал на Главной сцене знаменитых мастеров джаза: музыкантов из Бразилии, Швеции и России в составе виртуозного коллектива Brazil All Stars, коллектива Double Bass Project, объединившего исполнителей из Франции, США и России, и интернациональный ансамбль Якова Окуня с джазменами из США, Японии и России.
"С тех пор, как мы побывали здесь впервые, многое изменилось, уровень фестиваля очень сильно вырос. В целом улучшений много. Уверен, в дальнейшем уровень фестиваля будет только расти. Вообще мне очень нравится Россия. Я люблю играть здесь, люблю работать с русскими", — отметил бразильский перкуссионист Эдсон Да Силва (Brazil All Stars).
Koktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
В этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.
Программу второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.
Как отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".
В середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.
В конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.
На фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).
Хедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.
После продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.
В этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.
Средства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).
Выступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.
В юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.
Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.
На фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
Заключительный день фестиваля был отмечен традиционным телемостом" Джаз со скоростью света", который соединил джазменов на коктебельской сцене с музыкантами из Еревана.
Ранее на Главную сцену фестиваля вышел один из ведущих коллективов Германии Club Des Belugas, играющий в стиле Ню-джаз. Группа, в звучании которой сочетаются джазовые элементы с фанком, соулом и электронной музыкой, полюбилась гостям и зрителям Коктебеля еще в 2014 году — тогда они впервые выступили на фестивале. Интернациональную команду джазменов Koktebel Jazz Party также дополнили коллектив Joe Lastie's New Orleans Sound (США), открывший субботний концерт, и другие.
Юбилейный сезон джаза в Коктебеле объединил не только известных джазменов мира, но и подарил юным музыкантам возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями. Среди них — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры Москвы, юные таланты Крыма.
Сюрпризом Koktebel Jazz Party 2017 стал специальный проект "Афалина джаз" — в Коктебельском Дельфинарии состоялось выступление джазменов Сергея Головни и Олега Старикова.
Любители джаза во всем мире могли следить за ходом фестиваля в уникальном формате панорамного видео 360°: трансляции концертов Главной сцены Koktebel Jazz Party были доступны на самом посещаемом ресурсе Рунета — RIA.ru. На протяжении всего фестиваля фотографии пользователей соцсетей, которые они снимали на площадках Koktebel Jazz Party, транслировались на экран Главной сцены — для участия в акции все желающие публиковали фото с обязательным хэштегом фестиваля #KJP2017.
Уровень исполнительской энергетики определяли с помощью приза зрительских симпатий, учреждённого специальным партнером фестиваля — компанией "Смоленские бриллианты". Победитель определялся замером уровня громкости оваций.
Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".
Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".
Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017. Официальный сайт фестиваля — http://koktebel-jazz.ru.
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