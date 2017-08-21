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Культура

В Крыму триумфально завершился Koktebel Jazz Party 2017

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (30)
03:2221.08.2017
(обновлено: 03:26 21.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КОКТЕБЕЛЬ, 20 августа, Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Грандиозным салютом в Коктебеле завершился юбилейный сезон джаза в Крыму. Международный фестиваль, собравший на берегу Черного моря джазовых исполнителей из Германии, США, Франции, Швеции, Швейцарии, Бразилии, Кореи, России и других стран, стал значимым событием для ценителей джаза в мире. Закрытие фестиваля посетил Президент РФ Владимир Путин. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил устроителей фестиваля, отметив, что за 15 лет его существования на нем выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Музыканты во время репетиции на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Весь этот джаз: в Коктебеле завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
"Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — отметил Путин и спустился в зал послушать выступления музыкантов.

Закрывая фестиваль, его основатель, журналист Дмитрий Киселев сказал: "В эти дни прошел необычный 15-й джазовый фестиваль, абсолютно ярчайший. Здесь, в Коктебеле, мы утверждаем высокий музыкальный стандарт. И я рад, что у нас выступают как лауреаты "Грэмми", так и отечественные джазмены".

Прямую трансляцию закрытия в формате 360° вел крупнейший новостной сайт Рунета ria.ru.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Путин посетил джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
Площадки фестиваля пользовались огромной популярностью международных и российских участников: их тепло встречали гости и жители крымского Коктебеля.

Хедлайнером заключительного дня фестиваля стал легендарный джазовый американский пианист, композитор и бэнд-лидер, Эдди Пальмиери.

"У меня десять "Грэмми", но получить приз зрительских симпатий на фестивале будет огромной честью. Крым нам очень понравился, мы придаем большое значение нашему выступлению. Мы влюбились в это место. Это будет важной наградой, и я уверен, что выиграю", — сказал Эдди Пальмиери.

Вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) во время вручения премии Arte-z на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Киселев рассказал, когда состоится Koktebel Jazz Party — 2018
Последний фестивальный день также собрал на Главной сцене знаменитых мастеров джаза: музыкантов из Бразилии, Швеции и России в составе виртуозного коллектива Brazil All Stars, коллектива Double Bass Project, объединившего исполнителей из Франции, США и России, и интернациональный ансамбль Якова Окуня с джазменами из США, Японии и России.

"С тех пор, как мы побывали здесь впервые, многое изменилось, уровень фестиваля очень сильно вырос. В целом улучшений много. Уверен, в дальнейшем уровень фестиваля будет только расти. Вообще мне очень нравится Россия. Я люблю играть здесь, люблю работать с русскими", — отметил бразильский перкуссионист Эдсон Да Силва (Brazil All Stars).

Koktebel Jazz Party: живые легенды и настоящий джаз
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрограмму второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Программу второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКак отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".Вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) во время вручения премии Arte-z на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Как отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.Музыкант Александр Бриль во время выступления коллектива Brill Family на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево) выступают в программе Messengers from Russia на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.Участница коллектива Club des Belugas во время получения приза зрительских симпатий Смоленские бриллианты на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосле продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.Зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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После продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.Музыкант Александр Зингер во время выступления коллектива Brill Family на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСредства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) во время посещения Коктебельской школы №1. Справа – директор школы Сергей Жирадков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Средства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.Музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.Музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНакануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.Музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков на пресс-конференции участников коллектива Brill Family в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
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Музыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party – пример джазового фестиваля, заявил пианист Кондаков
Заключительный день фестиваля был отмечен традиционным телемостом" Джаз со скоростью света", который соединил джазменов на коктебельской сцене с музыкантами из Еревана.

Ранее на Главную сцену фестиваля вышел один из ведущих коллективов Германии Club Des Belugas, играющий в стиле Ню-джаз. Группа, в звучании которой сочетаются джазовые элементы с фанком, соулом и электронной музыкой, полюбилась гостям и зрителям Коктебеля еще в 2014 году — тогда они впервые выступили на фестивале. Интернациональную команду джазменов Koktebel Jazz Party также дополнили коллектив Joe Lastie's New Orleans Sound (США), открывший субботний концерт, и другие.

Зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Пианист Пальмиери надеется на приз зрительских симпатий Koktebel Jazz Party
Юбилейный сезон джаза в Коктебеле объединил не только известных джазменов мира, но и подарил юным музыкантам возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями. Среди них — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры Москвы, юные таланты Крыма.

Сюрпризом Koktebel Jazz Party 2017 стал специальный проект "Афалина джаз" — в Коктебельском Дельфинарии состоялось выступление джазменов Сергея Головни и Олега Старикова.

Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Koktebel Jazz Party: жемчужины из Нового Орлеана и Club Des Belugas
Любители джаза во всем мире могли следить за ходом фестиваля в уникальном формате панорамного видео 360°: трансляции концертов Главной сцены Koktebel Jazz Party были доступны на самом посещаемом ресурсе Рунета — RIA.ru. На протяжении всего фестиваля фотографии пользователей соцсетей, которые они снимали на площадках Koktebel Jazz Party, транслировались на экран Главной сцены — для участия в акции все желающие публиковали фото с обязательным хэштегом фестиваля #KJP2017.

Флаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Club des Belugas остались довольны Koktebel Jazz Party
Уровень исполнительской энергетики определяли с помощью приза зрительских симпатий, учреждённого специальным партнером фестиваля — компанией "Смоленские бриллианты". Победитель определялся замером уровня громкости оваций.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Киселев: Koktebel Jazz Party поможет школе Коктебеля стать лучшей в Крыму
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017. Официальный сайт фестиваля — http://koktebel-jazz.ru.

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© RT
Путин со сцены Koktebel Jazz Party обратился к участникам и гостям фестиваля
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