Путин предложил подумать о помощи документалистам

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг – РИА Новости. Помощь документалистам нужна, надо рассмотреть возможность субсидирования показа документального кино на телевидении и в сетях кинотеатров, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время общения с участниками молодежного форума "Таврида" Путину предложили предусмотреть льготы для кинотеатров за показ документального кино и выделять время для документального кино на телеканалах.

"Я согласен, это проблема. У нас ленты появляются. Они талантливые, интересные, нужные для людей, для страны, согласен. Деньги выделяются – не знаю, насколько они большие – они регулярно выделяются на производство фильмов, не помню, могу ошибиться в деталях, но где-то в 2015 году это было 283-285 миллионов (рублей), в 2016 году – уже 315-320 миллионов. То есть деньги выделяются на производство самого фильма. Но показывать их, к сожалению, вот это пока проблема. Здесь нужны дополнительные средства, по-другому не получится, на субсидирование самого показа и на телевидении, и в сетях кинотеатров. Подумаем над этим, это тоже денежный вопрос, подумаем, финансовый", — сказал Путин, отвечая на просьбу участника.

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