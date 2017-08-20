Киселев рассказал, когда состоится Koktebel Jazz Party — 2018

Вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) во время вручения премии Arte-z на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

Вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) во время вручения премии Arte-z на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

КОКТЕБЕЛЬ (КРЫМ), 20 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party — 2018 состоится в 16-й раз в поселке Коктебель в Крыму в последние выходные августа, сказал основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.

"Мы начинаем сегодняшний заключительный вечер 15-го фестиваля, а следующий фестиваль будет в последние выходные августа следующего года — 24, 25 и 26 августа", — сказал со сцены фестиваля Киселев.

В артистическом поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа проходит юбилейный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Площадки фестиваля принимают ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей. Коллективы, представленные музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран, выступают на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного и звукового оборудования.

Фестиваль Koktebel Jazz Party возник как частная инициатива основателя и "родоначальника коктебельского джаза" журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занявшему признанное место в списке джазовых мероприятий. Фестиваль превратил Коктебель в "джазовую Мекку", став крупнейшей открытой джазовой площадкой на юге страны.