Мединский поздравил Андрея Кончаловского с 80-летием

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский поздравил с 80-летним юбилеем режиссера Андрея Кончаловского и отметил глубинную философию, почерк и мастерство его работ.

"Снятые Вами картины отличаются особой, присущей только Вам глубинной философией, узнаваемым авторским почерком и мастерством. Новаторское видение и смелые идеи позволяют Вам не менее плодотворно трудиться в театре, предлагать оригинальные интерпретации и прочтения произведений русской классики", — написал министр "ВКонтакте".

По мнению Мединского, работы Кончаловского становятся событием в культурной жизни страны и по праву высокие отзывы и зрительское признание. Министр также отметил, что восхищения достойна и активная гражданская позиция режиссера.

Андрей Кончаловский — народный артист РСФСР (1980). Награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997). Среди кинематографических наград режиссера — призы МКФ в Сан-Себастьяне (1971, 1989), "Хрустальный глобус" МКФ в Карловых Варах (1974), Большой приз жюри Каннского кинофестиваля (1979), приз ФИПРЕССИ Берлинского МКФ (1988), призы (2002 (два), 2014, 2016) Венецианского кинофестиваля, приз Мюнхенского кинофестиваля (2017), а также "Ника" (1989, 2017), почетный приз Московского кинофестиваля (1997), "Золотой орел" (2015, 2017), "Белый слон" (2017) и другие.