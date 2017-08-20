Путин поддержал идею создания фильма о Григории Перельмане

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фильма о российском математике Григории Перельмане и пообещал по возможности посетить его премьеру в июне 2019 года.

В ходе общения с участниками форума "Таврида" один из молодых режиссеров отметил, что сейчас вместе со своей командой работает над фильмом о знаменитом российском математике, который проживает в Санкт-Петербурге. Он рассказал Путину о том, как идут съемки, и сообщил, что ему лично удалось пообщаться с математиком, который ведет затворнический образ жизни.

Глава государства идею съемок поддержал и поинтересовался, не возражал ли сам Перельман против этого фильма. Режиссер заверил главу государства, что российский ученый идею одобрил.

"Я абсолютно, я полностью вас поддерживаю, но все-таки у него разрешение нужно спросить", — сказал Путин.

Режиссер пригласил президента на премьеру фильма, которая пройдет 13 июня 2019 года.

"Я постараюсь, потому что я не знаю, когда у вас будет премьера и где она будет проходить. Хорошо. А сам Перельман придет?" — ответил Путин.