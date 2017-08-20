Американский джазмен не боится лишиться гражданства после поездки в Крым

Музыканты во время репетиции на фестивале Koktebel Jazz Party 2017. 20 августа 2017

Музыканты во время репетиции на фестивале Koktebel Jazz Party 2017. 20 августа 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Участник интернационального коллектива Double Bass Project Грегори Хатчинсон (США) не расстроится, если его лишат американского гражданства после выступления на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party, об этом музыкант заявил на пресс-конференции в Коктебеле.

"Да, я немного нервничал (перед поездкой на фестиваль. — Прим. ред.), но тут надо понимать, что нельзя верить политикам. Люди — это одно, политика — другое. Пусть меня лишат американского паспорта, мне все равно, я живу в Италии. Не надо давать политикам заморачивать себе голову. Везде живут обычные люди. Я объездил весь мир и убедился, что проблемы только из-за политиков, а музыка людей объединяет и не должна быть под влиянием политических сил", — уверен Хатчинсон.

В артистическом поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа проходит юбилейный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Площадки фестиваля принимают ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей. Коллективы, представленные музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран, выступают на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного и звукового оборудования.

Фестиваль Koktebel Jazz Party возник как частная инициатива основателя и "родоначальника коктебельского джаза" журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занявшему признанное место в списке джазовых мероприятий. Фестиваль превратил Коктебель в "джазовую Мекку", став крупнейшей открытой джазовой площадкой на юге страны.

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