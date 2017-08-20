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Культура

Koktebel Jazz Party – пример джазового фестиваля, заявил пианист Кондаков

15:5820.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМузыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017Музыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КОКТЕБЕЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Koktebel Jazz Party является одним из немногих джазовых фестивалей, сохранивших свою направленность без включения в концертную программу представителей далеких от джаза музыкальных стилей, об этом на пресс-конференции в Коктебеле заявил джазовый пианист Андрей Кондаков – представитель интернационального ансамбля Brazil All Stars, который выступит вечером на Главной сцене Koktebel Jazz Party.

Зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Пианист Пальмиери надеется на приз зрительских симпатий Koktebel Jazz Party
"Для организаторов джазовых фестивалей всегда существует дилемма: с одной стороны, сделать джазовую программу, а с другой, привлечь как можно больше публики. Мы видим, что фестиваль в Монтре и другие известные джазовые фестивали привлекают поп-звезд. Но Koktebel Jazz Party– это пример фестиваля чисто джазовой ориентации. Здесь в основном звучит импровизационная музыка и собственно о джазе. Это пример правильного джазового фестиваля", – убежден музыкант.

Коллектив Brazil All Stars выступит на джазовом фестивале в Коктебеле в третий раз. До этого ансамбль выступал здесь в 2014 году. По словам музыкантов, уровень Koktebel Jazz Party постоянно растет.

Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Koktebel Jazz Party: жемчужины из Нового Орлеана и Club Des Belugas
"С тех пор, как мы побывали здесь впервые, многое изменилось, уровень фестиваля очень сильно вырос. В целом улучшений много. Уверен, в дальнейшем уровень фестиваля будет только расти. Вообще мне очень нравится Россия. Я люблю играть здесь, люблю работать с русскими", – отметил бразильский перкуссионист Эдсон Да Силва.

Участник коллектива, шведский трубач Андерс Бергкрантц выступит на Koktebel Jazz Party впервые. На пресс-конференции он восхитился атмосферой фестиваля и выразил уверенность, что зрителей не разочарует выступление ансамбля.

"Я в первый раз в Коктебеле. Это очень красивое место. Я счастлив быть здесь. Спасибо, что пригласили меня сюда. Думаю, сегодня будет хороший вечер. Вообще я очень люблю Россию", – заявил музыкант.

Koktebel Jazz Party: живые легенды и настоящий джаз
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрограмму второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Программу второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКак отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".Вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) во время вручения премии Arte-z на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Как отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.Музыкант Александр Бриль во время выступления коллектива Brill Family на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево) выступают в программе Messengers from Russia на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.Участница коллектива Club des Belugas во время получения приза зрительских симпатий Смоленские бриллианты на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосле продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.Зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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После продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.Музыкант Александр Зингер во время выступления коллектива Brill Family на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСредства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) во время посещения Коктебельской школы №1. Справа – директор школы Сергей Жирадков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Средства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.Музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.Музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНакануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.Музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков на пресс-конференции участников коллектива Brill Family в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
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