Koktebel Jazz Party – пример джазового фестиваля, заявил пианист Кондаков

Музыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

Музыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

КОКТЕБЕЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Koktebel Jazz Party является одним из немногих джазовых фестивалей, сохранивших свою направленность без включения в концертную программу представителей далеких от джаза музыкальных стилей, об этом на пресс-конференции в Коктебеле заявил джазовый пианист Андрей Кондаков – представитель интернационального ансамбля Brazil All Stars, который выступит вечером на Главной сцене Koktebel Jazz Party.

"Для организаторов джазовых фестивалей всегда существует дилемма: с одной стороны, сделать джазовую программу, а с другой, привлечь как можно больше публики. Мы видим, что фестиваль в Монтре и другие известные джазовые фестивали привлекают поп-звезд. Но Koktebel Jazz Party– это пример фестиваля чисто джазовой ориентации. Здесь в основном звучит импровизационная музыка и собственно о джазе. Это пример правильного джазового фестиваля", – убежден музыкант.

Коллектив Brazil All Stars выступит на джазовом фестивале в Коктебеле в третий раз. До этого ансамбль выступал здесь в 2014 году. По словам музыкантов, уровень Koktebel Jazz Party постоянно растет.

"С тех пор, как мы побывали здесь впервые, многое изменилось, уровень фестиваля очень сильно вырос. В целом улучшений много. Уверен, в дальнейшем уровень фестиваля будет только расти. Вообще мне очень нравится Россия. Я люблю играть здесь, люблю работать с русскими", – отметил бразильский перкуссионист Эдсон Да Силва.

Участник коллектива, шведский трубач Андерс Бергкрантц выступит на Koktebel Jazz Party впервые. На пресс-конференции он восхитился атмосферой фестиваля и выразил уверенность, что зрителей не разочарует выступление ансамбля.

"Я в первый раз в Коктебеле. Это очень красивое место. Я счастлив быть здесь. Спасибо, что пригласили меня сюда. Думаю, сегодня будет хороший вечер. Вообще я очень люблю Россию", – заявил музыкант.