Лекцию о традициях американского романа прочитают на ВДНХ

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Лекцию о традициях американского романа прочитают на ВДНХ. Преподаватель МГУ Павел Балдицын расскажет, почему американские писатели пишут книги от первого лица, сообщает mos.ru.

Цикл лекций "Литературные среды" организовали ВДНХ и факультет журналистики МГУ. Преподаватели журфака обсуждают со слушателями малоизвестные факты из жизни писателей, читают отрывки из знаменитых книг, анализируют традиции зарубежных романов и исследуют художественное пространство классических произведений русской литературы.

Лекции стали частью летней образовательной программы, стартовавшей на ВДНХ в 2016 году. За прошлый год здесь прошло больше 200 лекций, мастер-классов и языковых занятий, а в кинотеатре-лектории состоялось свыше 100 киносеансов.