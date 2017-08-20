Пианист Пальмиери надеется на приз зрительских симпатий Koktebel Jazz Party

13:2320.08.2017
(обновлено: 13:29 20.08.2017)
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг — РИА Новости. Обладатель десяти премий "Грэмми" американский джазовый пианист Эдвард Пальмиери, который вечером выступит на Koktebel Jazz Party вместе со своим коллективом Eddie Palmieri Latin Jazz Band, уверен, что приз зрительских симпатий фестиваля займет достойное место на его полке с наградами.
В этом году артистический поселок Коктебель в Крыму принимает юбилейный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. На площадках фестиваля выступят ведущие джазмены России и мира, а также юные джазовые исполнители.
На закрытии фестиваля в воскресенье выступит коллектив Eddie Palmieri Latin Jazz. Его основатель Эдди Пальмиери является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет. В 1975 году он получил первую в истории престижную музыкальную премию "Грэмми" за лучший латиноамериканский альбом (The Sun of Latin Music). С того момента список его наград пополнился еще девятью статуэтками.
"У меня десять десять "Грэмми", но получить приз зрительских симпатий на фестивале будет огромной честью. Крым нам очень понравился, мы придаем большое значение нашему выступлению. Мы влюбились в это место. Это будет важной наградой, и я уверен, что выиграю", — сказал Пальмиери на пресс-конференции в воскресенье.
Традиционно после каждого вечернего концерта на фестивале Koktebel Jazz Party вручается приз зрительских симпатий. Статуэтка отправляется к тому музыканту, чье выступление срывает самые оглушительные аплодисменты. Победитель определяется согласно показаниям шумомеров, установленных вокруг главной сцены.
Эдди Пальмиери признался, что изначально джаз не любил: ему больше по душе были кубинские мотивы. По-настоящему проникнуться этим направлением ему помог старший брат — легендарный музыкант Чарли Пальмиери. "Я постепенно стал слушать эту музыку и проникся ее гармонией. Я постепенно стал понимать джаз и привнес в него афроамериканские ритмы. Так родился латинский джаз", — пояснил музыкант.
По его словам, не последнюю роль в его творчестве сыграли и русские композиторы, в частности, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский и Игорь Стравинский. Из современных джазовых музыкантов русского происхождения он особенно отметил контрабасиста Бориса Козлова, с которым они часто сотрудничают.
Koktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
В этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.
Программу второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.
Как отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".
В середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.
В конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.
На фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).
Хедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.
После продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.
В этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.
Средства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).
Выступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.
В юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.
Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.
На фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.