Пианист Пальмиери надеется на приз зрительских симпатий Koktebel Jazz Party

Зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

Зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг — РИА Новости. Обладатель десяти премий "Грэмми" американский джазовый пианист Эдвард Пальмиери, который вечером выступит на Koktebel Jazz Party вместе со своим коллективом Eddie Palmieri Latin Jazz Band, уверен, что приз зрительских симпатий фестиваля займет достойное место на его полке с наградами.

В этом году артистический поселок Коктебель в Крыму принимает юбилейный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. На площадках фестиваля выступят ведущие джазмены России и мира, а также юные джазовые исполнители.

На закрытии фестиваля в воскресенье выступит коллектив Eddie Palmieri Latin Jazz. Его основатель Эдди Пальмиери является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет. В 1975 году он получил первую в истории престижную музыкальную премию "Грэмми" за лучший латиноамериканский альбом (The Sun of Latin Music). С того момента список его наград пополнился еще девятью статуэтками.

"У меня десять десять "Грэмми", но получить приз зрительских симпатий на фестивале будет огромной честью. Крым нам очень понравился, мы придаем большое значение нашему выступлению. Мы влюбились в это место. Это будет важной наградой, и я уверен, что выиграю", — сказал Пальмиери на пресс-конференции в воскресенье.

Традиционно после каждого вечернего концерта на фестивале Koktebel Jazz Party вручается приз зрительских симпатий. Статуэтка отправляется к тому музыканту, чье выступление срывает самые оглушительные аплодисменты. Победитель определяется согласно показаниям шумомеров, установленных вокруг главной сцены.

Эдди Пальмиери признался, что изначально джаз не любил: ему больше по душе были кубинские мотивы. По-настоящему проникнуться этим направлением ему помог старший брат — легендарный музыкант Чарли Пальмиери. "Я постепенно стал слушать эту музыку и проникся ее гармонией. Я постепенно стал понимать джаз и привнес в него афроамериканские ритмы. Так родился латинский джаз", — пояснил музыкант.

По его словам, не последнюю роль в его творчестве сыграли и русские композиторы, в частности, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский и Игорь Стравинский. Из современных джазовых музыкантов русского происхождения он особенно отметил контрабасиста Бориса Козлова, с которым они часто сотрудничают.