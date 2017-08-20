Медведев поздравил Андрея Кончаловского с юбилеем

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием российского режиссера Андрея Кончаловского, сообщается на сайте кабмина.

"Абсолютное владение этим искусством, способность экспериментировать и при этом сохранять свой уникальный авторский почерк помогают вам более полувека с успехом работать в самых разных жанрах и формах, писать книги и сценарии, создавать уникальные исторические ленты и музыкальные мелодрамы, документальные циклы, оригинальные театральные и оперные постановки. Ваши работы разные, как сама жизнь. Они всегда становятся заметным событием в культуре. Они заставляют миллионы зрителей не только переживать вместе с вашими героями, но и размышлять", — говорится в телеграмме.

Медведев назвал режиссера человеком большой творческой энергии и истинной интеллигентности, органичным в самых разных своих проявлениях – как режиссёр, сценарист и продюсер, актёр и писатель.