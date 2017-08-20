Медведев поздравил с юбилеем актера и режиссера Бориса Токарева

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием российского актера и режиссера Бориса Токарева, сообщается на сайте кабинета министров.

"Замечательный актер, Вы сыграли в фильмах, которые стали знаковыми для нашего кинематографа и очень дорогими для многих людей. Ваших благородных, мужественных, честных и целеустремленных героев не просто искренне любят, с ними сверяют свои поступки представители разных поколений", — говорится в сообщении.

Также Медведев отметил режиссерскую работу Токарева, картины которого, по словам премьера, обрели большую популярность и любовь зрителя. Заслуживает внимания, по словам главы правительства, общественная работа артиста в Гильдии актеров кино и образованная Токаревым кинокомпания "Дебют", которая помогает начинающим кинематографистам воплотить свои идеи и проекты в жизнь.