КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг — РИА Новости. Хэдлайнеры субботнего концерта Koktebel Jazz Party, участники немецкой группы Club des Belugas поблагодарили слушателей, выразив уверенность, что оказались "в правильное время в правильном месте".

В этом году артистический поселок Коктебель в Крыму принимает юбилейный международный фестиваль Koktebel Jazz Party. На площадках фестиваля выступают ведущие джазмены России и мира, а также юные джазовые исполнители.

Хэдлайнерами субботнего вечера стала группа Club des Belugas из Германии.

"Мы оказались в правильном месте в правильное время. И не о чем беспокоиться", — сказала вокалистка Китти-зе-Билл, исполнив под занавес легендарный джазовый стандарт Summertime.

После продолжительных оваций музыканты не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис.

Коллектив исполняет музыку в стиле ню-джаз, сочетая в своем творчестве джазовые традиции и электронные технологии. Зажигательные Китти-зе-Билл и Максим Иллион полюбились гостям и зрителям Коктебеля еще в 2014 году, когда они впервые выступали на фестивале.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат". Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017. Официальный сайт фестиваля — http://koktebel-jazz.ru

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