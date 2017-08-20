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Культура

На Koktebel Jazz Party зажгли Сlub Des Belugas

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (24)
00:1020.08.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБаннер 15-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. Архивное фотоБаннер 15-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КОКТЕБЕЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Пресс-служба Koktebel Jazz Party — Хедлайнером Koktebel Jazz Party 19 августа стал один из ведущих коллективов Германии Club Des Belugas, играющий в стиле Ню-джаз. Коллектив, сочетающий джазовые элементы с фанком, соулом и электронной музыкой, полюбился гостям и зрителям Коктебеля еще в 2014 году, когда группа впервые выступила на фестивале.

Слепой трубач из Севастополя покорил своей игрой отдыхающих в Коктебеле
© РИА Новости
Слепой трубач из Севастополя покорил своей игрой отдыхающих в Коктебеле

Интернациональную команду джазменов Koktebel Jazz Party 19 августа также составили коллектив Joe Lastie's New Orleans Sound (США), народный артист РФ Игорь Бриль c группой Bril Family (Россия) и легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев с ансамблем Moscow Jazz Messengers.

Joe Lastie's New Orleans Sound (США): "Когда я узнал, что мы едем в Крым, я посмотрел фотографии этих мест, Черное море. Эти места очень красивые и вдохновляющие. Я наслаждаюсь этим местом. Я до этого в России бывал только в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому, когда приехал в Крым, был очень поражен".

Игорь Бриль (Россия): "Джаз относится к такому виду искусства, который не пишется заглавными буквами на фасадах зданий. Его можно сравнить с театром или живописью. Джаз — это особый вид искусства, который требует изучения. Но, как и любое другое искусство, нуждается в популяризации, в добром отношении со стороны средств массовой информации и тех, кто может оказать финансовую помощь в этом деле".

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party. 18 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party стал событием для ценителей джаза, заявил Мединский

В свой XV сезон фестиваль шагнул за пределы Коктебеля — в Международном детском центре "Артек" в поселке Гурзуф выступили финалисты популярных телевизионных российских шоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".

Джазовые композиции исполнили девятилетняя Алина Сансызбай из Алматы, десятилетняя Мария Панюкова из Новомосковска, тринадцатилетняя Александра Соловьева из Москвы и шестнадцатилетняя София Ацбеха Негга из Санкт-Петербурга. Концерт смогли увидеть как артековцы, так и зрители в Коктебеле — видеомост объединил обе площадки, разделенные почти полутора сотнями километров.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аксенов поблагодарил Дмитрия Киселева за организацию Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017. Официальный сайт фестиваля — http://koktebel-jazz.ru.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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