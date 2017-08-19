Киселев: Koktebel Jazz Party поможет школе поселка стать лучшей в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ (КРЫМ), 19 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Средства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party, направляемые Коктебельской школе, помогут ей стать лучшей в регионе, если власти также будут оказывать образовательному учреждению достаточное внимание, считает основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.

"Это нормальная базовая школа, сюда должны вкладываться власти, регион, а мы будем делать бонусы. Думаю, что со временем мы сделаем школу лучшей в регионе. Это маленькая школа, фестиваль дает относительно небольшие деньги – порядка полутора миллионов рублей, но для школы это существенная добавка в бюджет", — сказал Киселев.

Как рассказал директор Коктебельской школы Сергей Жирадков, после джаз-фестиваля, проведенного в 2016 году, на нужды школы было направлено более миллиона рублей. На эти средства были закуплены девять интерактивных комплексов: интерактивных классных досок, ноутбуки, а в саму школу проведен интернет. Класс информатики, где были компьютеры 1998 года выпуска, был полностью обновлен.

Коктебельская школа является местом учебы почти 350 ребят, в основном из поселков Коктебель и Наниково. Материальная база учреждения требует серьезного обновления, но, по словам директора школы, сейчас трудно найти решение даже по принципиальным вопросам – обеспечить безопасный проход к школе детей. Участки в поселке, по которым зимой в школу идут дети, опасны, а власти Феодосии пока не отреагировали на обращение школьной администрации сделать для школьников тротуар.

Собранные в 2017 году средства от продажи билетов на фестивальную площадку могут быть направлены на обновление спортивной базы школы, сказал Киселев, отметив, что окончательное решение будет принимать попечительский совет.

"Но есть принципиальный момент: это не школа фестиваля, это нормальная российская школа. Ремонт и базовые вещи должны делать власти, город Феодосия (школа относится к округу Феодосия). Мы занимались и срочными вещами – сделали площадку внутри школы, так как детям некуда было выйти, но это, скорее, аномалия", — сказал Киселев.