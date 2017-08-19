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Культура

Киселев: Koktebel Jazz Party поможет школе поселка стать лучшей в Крыму

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (22)
19:2419.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party. Архивное фотоПресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КОКТЕБЕЛЬ (КРЫМ), 19 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Средства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party, направляемые Коктебельской школе, помогут ей стать лучшей в регионе, если власти также будут оказывать образовательному учреждению достаточное внимание, считает основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аксенов поблагодарил Дмитрия Киселева за организацию Koktebel Jazz Party

"Это нормальная базовая школа, сюда должны вкладываться власти, регион, а мы будем делать бонусы. Думаю, что со временем мы сделаем школу лучшей в регионе. Это маленькая школа, фестиваль дает относительно небольшие деньги – порядка полутора миллионов рублей, но для школы это существенная добавка в бюджет", — сказал Киселев.

Как рассказал директор Коктебельской школы Сергей Жирадков, после джаз-фестиваля, проведенного в 2016 году, на нужды школы было направлено более миллиона рублей. На эти средства были закуплены девять интерактивных комплексов: интерактивных классных досок, ноутбуки, а в саму школу проведен интернет. Класс информатики, где были компьютеры 1998 года выпуска, был полностью обновлен.

Коктебельская школа является местом учебы почти 350 ребят, в основном из поселков Коктебель и Наниково. Материальная база учреждения требует серьезного обновления, но, по словам директора школы, сейчас трудно найти решение даже по принципиальным вопросам – обеспечить безопасный проход к школе детей. Участки в поселке, по которым зимой в школу идут дети, опасны, а власти Феодосии пока не отреагировали на обращение школьной администрации сделать для школьников тротуар.

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party привлекает внимание к экологии Крыма, заявил Киселев

Собранные в 2017 году средства от продажи билетов на фестивальную площадку могут быть направлены на обновление спортивной базы школы, сказал Киселев, отметив, что окончательное решение будет принимать попечительский совет.

"Но есть принципиальный момент: это не школа фестиваля, это нормальная российская школа. Ремонт и базовые вещи должны делать власти, город Феодосия (школа относится к округу Феодосия). Мы занимались и срочными вещами – сделали площадку внутри школы, так как детям некуда было выйти, но это, скорее, аномалия", — сказал Киселев.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Подготовка к музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕжегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Ежегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.Отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАртековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.Отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПатриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.Флаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.
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