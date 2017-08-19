Аксенов поблагодарил Дмитрия Киселева за организацию Koktebel Jazz Party

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил за организацию джазового фестиваля Koktebel Jazz Party его основателя, генерального директор МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

В артистическом поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа проходит юбилейный XV Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение трех дней площадки фестиваля примут ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей.

Аксенов назвал фестиваль джаза в Коктебеле важной частью культурного пространства России и визитной карточкой Крыма. По словам его словам, фестиваль способствует росту популярности крымских курортов, повышению международного престижа России и Крыма.

"Благодарю всех организаторов музыкального мероприятия, особая благодарность – Дмитрию Константиновичу Киселеву, который стоял у его истоков. В этом году фестивалю исполняется 15 лет. Желаю участникам и гостям крымского праздника джаза новых творческих успехов, ярких, незабываемых впечатлений, всего самого доброго", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему место в списке признанных джазовых мероприятий.

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