Сильная душа Глаголевой осталась с друзьями и фанатами, считает Рэйф Файнс

13:5719.08.2017
(обновлено: 14:09 19.08.2017)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Британский актер Рэйф Файнс в письме актрисе Вере Глаголевой вспомнил совместные съемки ее фильма "Две женщины", ее звонкий смех и "любовь, которую она ему подарила".
Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни. Церемония прощания с ней проходит в Центральном доме кино в Москве.
"Дорогая Вера! Решил тебе написать это письмо, чтобы сказать, как говорит мое сердце, когда я думаю о том, что теперь не могу тебе позвонить, поговорить с тобой, не могу радоваться твоим веселым беседам, в которых ты очень быстро говоришь, а я при моем скромном знании русского стараюсь понять тебя", — написал Файнс в письме, которое прочитали со сцены Дома кино.
По его словам, он лелеет в своем сердце воспоминания о том времени, когда они снимали фильм "Две женщины". "Я ясно слышу твой голос, звонкий и отчетливый, а потом взрыв твоего смеха… Я вспоминаю счастливо время после съемок с твоей семьей… Каждый вечер ты выигрывала у меня в шахматы", — рассказал в письме актер.
Он считает, что сильная душа Глаголевой все еще с ее друзьями и поклонниками. "Я думаю, что ты была бы рада узнать о том, что я вчера начал съемки фильма. Я мечтал послать тебе фотографию с нашего первого съемочного дня. Спасибо тебе, моя дорогая Вера, за то мгновение радости и любовь, которую ты мне подарила. Я никогда не забуду то лето, которое провел вместе с тобой и Тургеневым под русскими небесами", — написал актер.
Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".
Она также выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2014 году вышел ее фильм "Две женщины", в основу которого легла пьеса Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Райф Файнс сыграл в нем роль Михаила Ракитина.
Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.
В юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.
Актерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.
Вскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".
Параллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".
За роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".
Всего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".
Брак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".
Несмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.
В 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.