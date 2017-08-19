Сильная душа Глаголевой осталась с друзьями и фанатами, считает Рэйф Файнс

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Британский актер Рэйф Файнс в письме актрисе Вере Глаголевой вспомнил совместные съемки ее фильма "Две женщины", ее звонкий смех и "любовь, которую она ему подарила".

Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни. Церемония прощания с ней проходит в Центральном доме кино в Москве.

"Дорогая Вера! Решил тебе написать это письмо, чтобы сказать, как говорит мое сердце, когда я думаю о том, что теперь не могу тебе позвонить, поговорить с тобой, не могу радоваться твоим веселым беседам, в которых ты очень быстро говоришь, а я при моем скромном знании русского стараюсь понять тебя", — написал Файнс в письме, которое прочитали со сцены Дома кино.

По его словам, он лелеет в своем сердце воспоминания о том времени, когда они снимали фильм "Две женщины". "Я ясно слышу твой голос, звонкий и отчетливый, а потом взрыв твоего смеха… Я вспоминаю счастливо время после съемок с твоей семьей… Каждый вечер ты выигрывала у меня в шахматы", — рассказал в письме актер.

Он считает, что сильная душа Глаголевой все еще с ее друзьями и поклонниками. "Я думаю, что ты была бы рада узнать о том, что я вчера начал съемки фильма. Я мечтал послать тебе фотографию с нашего первого съемочного дня. Спасибо тебе, моя дорогая Вера, за то мгновение радости и любовь, которую ты мне подарила. Я никогда не забуду то лето, которое провел вместе с тобой и Тургеневым под русскими небесами", — написал актер.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Она также выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2014 году вышел ее фильм "Две женщины", в основу которого легла пьеса Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Райф Файнс сыграл в нем роль Михаила Ракитина.