Режиссер Учитель рассказал о дружбе с Глаголевой

13:4419.08.2017
(обновлено: 13:45 19.08.2017)
12300
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель на церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой назвал ее удивительным сочетанием прекрасного внешне и внутренне, а актер Валерий Гаркалин отметил, что она обладала настоящим знанием жизни.
Глаголева скончалась на 62-м году жизни после продолжительной болезни. В субботу в Центральном доме кино в Москве проходит прощание с ней.
"Я не знаю как вам, но более удивительного сочетания человека, прекрасного внешне и внутренне, я давно не встречал. И я могу представить, как тяжело родным и близким сейчас", — сказал Учитель. По словам режиссера, он нечасто общался с Глаголевой, но они дружили, были коллегами. "Когда мы разговаривали, общались с Верой, я более искреннего человека не встречал", — отметил он. По словам Учителя, ее любили и зрители, и коллеги. "Вера, дорогая, я тебя очень-очень люблю и мне будет тебя не хватать", — добавил режиссер.
Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье школьных учителей. В детстве будущая актриса четыре года прожила в ГДР, где работали ее родители.
В юности Вера серьезно занималась стрельбой из лука, была мастером спорта и выступала за юношескую сборную Москвы.
Актерская карьера началась для Глаголевой со встречи с Родионом Нахапетовым, который предложил выпускнице школы сыграть главную роль в своем фильме "На край света..." На фото: Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и мужем Родионом Нахапетовым, 1987 год.
Вскоре после знакомства они поженились. Глаголева сыграла главные роли и в следующих лентах мужа "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом" и "Зонтик для новобрачных". На фото: народный артист СССР Алексей Баталов, Вера Глаголева и актер Никита Михайловский на съемках фильма "Зонтик для новобрачных".
Параллельно с работой у Нахапетова, Вера Глаголева снималась и других режиссеров. Она снялась у Эфроса в ленте "В четверг и больше никогда", у Арановича в "Торпедоносцах", у Якжена в "Прости нас, первая любовь", у Аллы Суриковой в ленте "Искренне ваш...". На фото: Вера Глаголева в роли Кати в фильме "Искренне ваш".
За роль в фильме "Выйти замуж за капитана" Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран". Сама Глаголева говорила, что именно после этой картины она "родилась как актриса". На фото: актрисы Анна Астраханцева и Анна Леванова с Верой Глаголевой на встрече съемочной группы фильма "Две женщины".
Всего в копилке Глаголевой-актрисы более 50 ролей в кино. В октябре 2011 года за большие заслуги в области кинематографического искусства Глаголевой было присуждено звание "Народной артистки Российской Федерации".
Брак Глаголевой и Нахапетова распался после того, как режиссер переехал жить и работать в США. "Было очень тяжело и тоскливо, и меня спасло то, что я начала заниматься режиссурой", - рассказывала об этом периоде сама Глаголева. На фото: актриса с дочерьми Марией и Анастасией на вечеринке в стиле DKNY в Шоколадном цехе "Красного Октября".
Несмотря на отсутствие профильного образования, Глаголева успешно работала не только как актриса, но и как режиссер. Она сняла пять фильмов, которые были удостоены множества призов на различных киносмотрах.
В 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вскоре они поженились. От Шубского у актрисы родилась еще одна дочь - Анастасия.
По словам актера Валерия Гаркалина, Глаголева обладала настоящим знанием актерской профессии и человеческой жизни. "Я бы хотел сказать о том, что Верина творческая биография, на мой взгляд, являет собой пример самого серьезного понимания нашей профессии. Род деятельности человека под названием "лицедейство" имеет одну суть — неповторимость каждого из нас… Вера явила собой олицетворение именно этой сути", — сказал Гаркалин.
На церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве. 19 августа 2017
"Когда я увидел работу "Две женщины", я думал, у Веры будет еще одна страница биографии, интересная и насыщенная. Я так в это верил, но нам не дано знать главный час судьбы. Вера — звездочка, звезда, теперь уже неугасимая, на все времена", — добавил он.
Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Она выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 годах руководила мастерской Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). Глаголева — народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.
Подробнее о биографии Веры Глаголевой читайте в справке РИА Новости>>