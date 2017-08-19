Режиссер Учитель рассказал о дружбе с Глаголевой

Режиссер Алексей Учитель на церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве. 19 августа 2017

Режиссер Алексей Учитель на церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве. 19 августа 2017

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель на церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой назвал ее удивительным сочетанием прекрасного внешне и внутренне, а актер Валерий Гаркалин отметил, что она обладала настоящим знанием жизни.

Глаголева скончалась на 62-м году жизни после продолжительной болезни. В субботу в Центральном доме кино в Москве проходит прощание с ней.

"Я не знаю как вам, но более удивительного сочетания человека, прекрасного внешне и внутренне, я давно не встречал. И я могу представить, как тяжело родным и близким сейчас", — сказал Учитель. По словам режиссера, он нечасто общался с Глаголевой, но они дружили, были коллегами. "Когда мы разговаривали, общались с Верой, я более искреннего человека не встречал", — отметил он. По словам Учителя, ее любили и зрители, и коллеги. "Вера, дорогая, я тебя очень-очень люблю и мне будет тебя не хватать", — добавил режиссер.

По словам актера Валерия Гаркалина, Глаголева обладала настоящим знанием актерской профессии и человеческой жизни. "Я бы хотел сказать о том, что Верина творческая биография, на мой взгляд, являет собой пример самого серьезного понимания нашей профессии. Род деятельности человека под названием "лицедейство" имеет одну суть — неповторимость каждого из нас… Вера явила собой олицетворение именно этой сути", — сказал Гаркалин.

"Когда я увидел работу "Две женщины", я думал, у Веры будет еще одна страница биографии, интересная и насыщенная. Я так в это верил, но нам не дано знать главный час судьбы. Вера — звездочка, звезда, теперь уже неугасимая, на все времена", — добавил он.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Она выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 годах руководила мастерской Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). Глаголева — народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.

Подробнее о биографии Веры Глаголевой читайте в справке РИА Новости>>