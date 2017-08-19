КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 19 авг — РИА Новости. Музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound обещают показать гостям международного фестиваля Koktebel Jazz Party на вечернем концерте, что такое настоящий новоорлеанский джаз и познакомить российских слушателей с этой уникальной культурой.

В этом году артистический поселок Коктебель в Крыму принимает юбилейный XV Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. На площадках фестиваля выступят ведущие джазмены России и мира, а также юные джазовые исполнители.

В частности, в вечернем концерте на главной сцене выступит коллектив из США под названием Joe Lastie's New Orleans Sound. Эта группа была организована лишь год назад в Новом Орлеане, но ее участники играют джаз едва ли не с пеленок. Например, основатель коллектива Джо Ласти — потомственный музыкант, чей дедушка первым предложил использовать ударные инструменты в церковной музыке, трубач Мервин Кэмпбелл был вдохновлен джазовой музыкой, услышав выступление одного оркестра в Орлеане.

"Надо понимать, что Новый Орлеан — особенный город. Он дышит музыкой, джазом. Я никогда не представлял себе иного будущего в музыке. Это очень интеллектуальная и вместе с тем очень чувственная музыка", — пояснил участник коллектива Эдвард Рубио.

При этом Джо Ласти пообещал, что вечером коллектив будет всячески взаимодействовать с публикой и даже спускаться со сцены в зал — ведь это и есть традиционный новоорлеанский джаз.

"Мы привезли сюда новоорлеанскую культуру — это точно то, чего здесь не видели. Мы хотим познакомить вас с этим", — подчеркнул он.

Музыканты единодушно признались, что до того как приехать в Коктебель, Крымское побережье они видели только на фотографиях, которых, впрочем, оказалось достаточно, чтобы восхититься этим местом и загореться желанием выступить на сцене Koktebel Jazz Party.

"Это очень вдохновляющие места. Я был уверен, что выступление здесь будет бесценным опытом, который, возможно, вдохновит и других людей", — пояснил Мервин Кэмпбелл.

Не избежали американские музыканты традиционного вопроса о санкциях. Отвечая на вопрос журналистов, не чувствовали ли они давления со стороны властей перед поездкой в Крым, они рассказали, что получили уведомление от госдепа США, но сомнений не испытывали. "Мы знали, что организация этого мероприятия будет на высшем уровне", — заключил Джо Ласти.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему место в списке признанных джазовых мероприятий.

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