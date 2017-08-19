КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 19 авг — РИА Новости. Музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound обещают показать гостям международного фестиваля Koktebel Jazz Party на вечернем концерте, что такое настоящий новоорлеанский джаз и познакомить российских слушателей с этой уникальной культурой.
В этом году артистический поселок Коктебель в Крыму принимает юбилейный XV Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. На площадках фестиваля выступят ведущие джазмены России и мира, а также юные джазовые исполнители.
В частности, в вечернем концерте на главной сцене выступит коллектив из США под названием Joe Lastie's New Orleans Sound. Эта группа была организована лишь год назад в Новом Орлеане, но ее участники играют джаз едва ли не с пеленок. Например, основатель коллектива Джо Ласти — потомственный музыкант, чей дедушка первым предложил использовать ударные инструменты в церковной музыке, трубач Мервин Кэмпбелл был вдохновлен джазовой музыкой, услышав выступление одного оркестра в Орлеане.
"Надо понимать, что Новый Орлеан — особенный город. Он дышит музыкой, джазом. Я никогда не представлял себе иного будущего в музыке. Это очень интеллектуальная и вместе с тем очень чувственная музыка", — пояснил участник коллектива Эдвард Рубио.
При этом Джо Ласти пообещал, что вечером коллектив будет всячески взаимодействовать с публикой и даже спускаться со сцены в зал — ведь это и есть традиционный новоорлеанский джаз.
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Проморолик Koktebel Jazz Party
"Мы привезли сюда новоорлеанскую культуру — это точно то, чего здесь не видели. Мы хотим познакомить вас с этим", — подчеркнул он.
Музыканты единодушно признались, что до того как приехать в Коктебель, Крымское побережье они видели только на фотографиях, которых, впрочем, оказалось достаточно, чтобы восхититься этим местом и загореться желанием выступить на сцене Koktebel Jazz Party.
"Это очень вдохновляющие места. Я был уверен, что выступление здесь будет бесценным опытом, который, возможно, вдохновит и других людей", — пояснил Мервин Кэмпбелл.
Не избежали американские музыканты традиционного вопроса о санкциях. Отвечая на вопрос журналистов, не чувствовали ли они давления со стороны властей перед поездкой в Крым, они рассказали, что получили уведомление от госдепа США, но сомнений не испытывали. "Мы знали, что организация этого мероприятия будет на высшем уровне", — заключил Джо Ласти.
Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему место в списке признанных джазовых мероприятий.
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Юбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
Выступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
Ежегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.