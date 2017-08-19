Артисты Большого театра устроят перфоманс на крыше музея Парка Горького

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Артисты Большого театра 21 августа представят перфоманс "Ад и рай внутри человека" под диджей-сет в стиле клубного техно-рейва на крыше музея Парка Горького, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Перфоманс будет посвящен исследованию пограничных состояний между блаженством и страданием. Авторы перформанса хотят развеять стереотип, что рай и ад — это два полярных мира и доказать, что оба состояния не только не исключают друг друга, но и вполне органично уживаются вместе.
На вопросы, что такое ад, грех и наказание артисты ответят языком экспрессивной пластики под эксклюзивный диджей-сет в стиле клубного техно-рейва. Начало перформанса в 21:00.