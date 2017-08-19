Артисты Большого театра устроят перфоманс на крыше музея Парка Горького

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. Архивное фото

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Артисты Большого театра 21 августа представят перфоманс "Ад и рай внутри человека" под диджей-сет в стиле клубного техно-рейва на крыше музея Парка Горького, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Артисты балета Большого театра приглашают горожан на хореографический эксперимент под открытым небом. 21 августа на крыше музея Парка Горького танцовщики представят перформанс "Ад и рай внутри человека", — говорится в сообщении.

Перфоманс будет посвящен исследованию пограничных состояний между блаженством и страданием. Авторы перформанса хотят развеять стереотип, что рай и ад — это два полярных мира и доказать, что оба состояния не только не исключают друг друга, но и вполне органично уживаются вместе.

На вопросы, что такое ад, грех и наказание артисты ответят языком экспрессивной пластики под эксклюзивный диджей-сет в стиле клубного техно-рейва. Начало перформанса в 21:00.