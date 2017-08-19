Десятки людей пришли проститься с актрисой Верой Глаголевой

На церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве. 19 августа 2017

На церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве. 19 августа 2017

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Прощание с Верой Глаголевой началось в Москве, проводить актрису в последний путь собрались десятки поклонников с букетами цветов.

У входа в Центральный дом кино образовалась очередь из знакомых и поклонников артистки с букетами цветов. Постепенно людей начали пускать в зал, чтобы проститься с любимой актрисой и режиссером.

Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Она также выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО).

С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.

Подробнее о биографии Веры Глаголевой читайте в справке РИА Новости>>