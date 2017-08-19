Плетнев примет участие в фестивале классической музыки в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 19 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Фестиваль классической музыки "Музыкальный сентябрь" в 72-й раз откроет свои двери в швейцарских городах Монтрё и Веве с 25 августа при участии всемирно известного российского пианиста и дирижера Михаила Плетнева, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.

Серия концертов классической музыки с выступлениями российских и иностранных звезд пройдет с 25 августа по 2 сентября. Этот фестиваль является одним из крупнейших во франкоязычной Швейцарии.

"В этом году целая плеяда музыкантов, находящихся в зените своей славы, приедет на фестиваль. Среди них пианисты Михаил Плетнев, Бертран Шамайю, Марк-Андре Амлен, Павел Колесников, Самсон Цой и Эндрю Тайсон, а также скрипач Рено Капюсон", — сообщила представитель пресс-службы фестиваля Илирия Пфайфер.

Вместе с виртуозами на фестивале выступят Королевский филармонический оркестр из Лондона под руководством Шарля Дютуа, Камерный оркестр Лозанны, Российский национальный оркестр, оркестр "musicAeterna" и хор Пермского театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса.

В концертной программе прозвучат произведения Равеля, Гершвина, Шнитке, Моцарта, Верди, Чайковского, Шуберта, Шопена, Прокофьева, Глинки, Брамса и Сен-Санса.