Плетнев примет участие в фестивале классической музыки в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 19 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Фестиваль классической музыки "Музыкальный сентябрь" в 72-й раз откроет свои двери в швейцарских городах Монтрё и Веве с 25 августа при участии всемирно известного российского пианиста и дирижера Михаила Плетнева, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
"В этом году целая плеяда музыкантов, находящихся в зените своей славы, приедет на фестиваль. Среди них пианисты Михаил Плетнев, Бертран Шамайю, Марк-Андре Амлен, Павел Колесников, Самсон Цой и Эндрю Тайсон, а также скрипач Рено Капюсон", — сообщила представитель пресс-службы фестиваля Илирия Пфайфер.
Вместе с виртуозами на фестивале выступят Королевский филармонический оркестр из Лондона под руководством Шарля Дютуа, Камерный оркестр Лозанны, Российский национальный оркестр, оркестр "musicAeterna" и хор Пермского театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса.
В концертной программе прозвучат произведения Равеля, Гершвина, Шнитке, Моцарта, Верди, Чайковского, Шуберта, Шопена, Прокофьева, Глинки, Брамса и Сен-Санса.