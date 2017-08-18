Путин посетил музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил международный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе" в Севастополе.

Путин в компании премьера Дмитрия Медведева вошел в зал под открытым небом и под аплодисменты зрителей прошел на свое место. Зрители повскакивали с мест, начали снимать президента на свои смартфоны.

В течение трех дней фестиваля артисты российской и зарубежной оперной сцены исполнят классические произведения, среди которых арии из опер "Князь Игорь", "Царская невеста", "Риголетто", "Иоланта", "Алеко", "Кармен".

В пятницу вне основной программы специально для почетных граждан Севастополя, ветеранов, заслуженных деятелей культуры, учащихся музыкальных учреждений проходит благотворительный концерт.

В программе, в частности, увертюра к опере "Руслан и Людмила" в исполнении объединенного оркестра Москвы и Севастополя, хабанера из оперы "Кармен".

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