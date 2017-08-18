Путин и Медведев обсудили с учеными состояние объектов культуры в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили на встрече с учеными и общественными деятелями состояние объектов культуры в Крыму и Севастополе.

"Мы прекрасно понимаем, что Крым и Севастополь в течение десятилетий недополучали финансирование, по сути находились вне финансового поля. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы все-таки преимущественное внимание уделять восстановлению объектов культуры Севастополя и Крыма в целом, чтобы подтянуть их до общероссийского уровня", — сказал Медведев.

По его словам, "такое поручение Владимир Владимирович Путин подпишет, а правительство, естественно, постарается его в полном объеме исполнить". Он отметил, что "бюджет — штука сложная, у правительства всегда денег не очень много".

"Но с учетом исторических решений о воссоединении Крыма с Россией и в рамках поручений президента, а также по результатам сегодняшней встречи мы постараемся пройтись по всем позициям, которые были отмечены, чтобы насытить эти программы (по поддержке Крыма и Севастополя) реальным финансированием", — сказал премьер.

Он добавил, что значительные средства запланированы и в рамках программы "Культура России".

В свою очередь Путин поблагодарил участников встречи за многолетнюю плодотворную работу по своим направлениям. Он отметил, что с учетом недофинансирования сферы культуры в Крыму в предыдущие годы сейчас "за год, два и даже за три многие вещи не сделать".

"Но мы с вами — а вы каждый на своем месте тоже несете свою ответственность — обязательно это сделаем", — сказал Путин.

Он добавил, что решение многих проблем, затронутых на сегодняшней встрече, — это "все вещи длительного цикла, но их нужно обязательно делать и делать нужно сегодня".

"Это потихоньку делается, но хотелось бы большими темпами, только бы нам не повредить качество того, что мы делаем. Но не менее важна и духовная составляющая вашей работы. А это вам удается наилучшим образом", — заключил президент.

Завершив общение с учеными и общественными деятелями, Путин и Медведев прошли в расположенный на территории Херсонеса Владимирский собор. Внутри него настоятель подробно рассказал президенту и премьеру о процессе восстановления храма.

Путин остановился перед иконой святого Владимира и, перекрестившись, приложился к ней. После этого президент и премьер-министр поставили свечки у храмового иконостаса. В конце визита в собор Путину преподнесли в подарок икону святого Владимира.

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