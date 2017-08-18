Джордж Мартин дал советы молодым писателям на встрече с поклонниками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Писатель Джордж Мартин, автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов", поделился с молодыми российскими фантастами взглядами на перспективы жанра, рассказал о своих предпочтениях при создании героев и поведал, почему больше не пишет рассказов.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио американского телеканала НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.

Читатель голосует за романы

"Рассказ — это лучший способ войти в мир научной фантастики. Молодые писатели часто начинают с трехтомных произведений – но я считаю, надо начинать с рассказов, это лучший способ выделиться и войти в плеяду фантастов", — заявил Мартин на Петербургской фантастической ассамблее.

Он отметил, что во время работы в Голливуде над сценариями продюсеры постоянно укорачивали его сюжеты. "Когда я приносил первый вариант очередного сценария, мне всегда говорили, что очень много и длинно, надо сократить, у тебя много персонажей и слишком эпичные битвы. Я понял, что мне это ужасно надоело, я хочу много персонажей, сложный сюжет с большими битвами, и написал очень большую книгу. Я думал, что ее экранизировать будет невозможно, но ошибся", — сказал писатель.

Мартин добавил, что в современном интернет-дискурсе сокращается объем публикаций, но сам он предпочитает публиковать в своем блоге лишь большие посты. "В то же время, несмотря на тенденцию уменьшения объемов текстов в интернете, в США рассказы печатаются в журналах, но они не особенно популярны и продаваемы. Читатель "голосует деньгами" не просто за большие романы, но и за серию больших романов, что вроде бы не сочетается с повседневной практикой", — рассказал писатель.

В ответ на вопрос, почему он сам уже не пишет рассказы, Мартин рассмеялся и сказал: "Мои фэны убьют меня, если я не завершу "Песнь льда и пламени". Писатель отметил, что не собирается пускать посторонних авторов в создание своих миров. "Ко мне поступают предложения соавторства в работе над миром Вестероса, но желающим писать этот мир я отказываю", — сказал он.

"Серые персонажи" вселенной Мартина

Сравнивая стили рассказа и романа, Мартин отметил, что рассказы требуют "экономной" прозы. "При создании рассказа вы не можете заниматься длинными описаниями, это единственная разница между стилями романа и рассказа", — сказал он.

В любой жанровой форме Мартин не любит четкого разделения персонажей на "хороших и злых".

"Все зависит от исполнения. Можно сделать роман, в котором вывернуто все наизнанку. Но я верю в "серых персонажей", в которых есть и хорошее и плохое, в дуалистических героев. Я читаю много исторических исследований и мемуаров, там нет святых и демонов. Каждый человек способен на огромный героизм и величайшую подлость. Главное – реалистический персонаж, важно, как он поступает, а не то, каков он на самом деле. Рассказ и роман – это создание ситуации, в которой герой должен принять решение. В этом и есть главный принцип художественного произведения", — считает писатель.

Мартин подчеркнул, что "стиль писателя — это его голос".

"Когда начинаете в писательстве, вы ищете свой голос, часто копируя чужие. Но со временем ваш голос должен становиться старше. Вы находите свой стиль, который проникает во все ваши тексты, потому что вы нашли причину, почему вы на нем остановились", — сказал писатель молодым российским фантастам в качестве напутствия.