Путин поддержал предложение привлечь РГО к изучению жизни Айвазовского

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение привлечь Русское географическое общество (РГО) к изучению жизни российского художника Ивана Айвазовского и пообещал привести здание музея в достойное состояние.
"Сформулируйте задачу и тему, идею, а мы, когда будем распределять гранты, будем иметь это в виду", — сказал Путин.
По его словам, учитывая, что Айвазовский много путешествовал, это может представлять интерес для РГО.
Путин также поинтересовался, в каком состоянии находится здание музея. Гайдук рассказала, что основное здание требует завершения ремонта. Глава государства заверил, что здание будет приведено в "достойное состояние". Гайдук поблагодарила президента и пообещала завтра же рассказать об этом сотрудникам.
Гайдук также подарила главе государства книгу, в которой собраны репродукции картин художника, научные материалы.